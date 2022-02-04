Япония рассматривает возможность поставок в ЕС газа из своих резервов

Японские власти рассматривают возможность осуществлять поставки газа из собственных резервов в страны Евросоюза (ЕС) в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что правительство Японии признает ограниченность объемов сжиженного природного газа в стране, в связи с этим испытывает обеспокоенность вероятной необходимостью поставлять свое голубое топливо в Европу. С приходом резкого похолодания, говорит агентство, Япония будет вынуждена сама использовать газ из собственных стратегических запасов.

Днем ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно не стал комментировать данную информацию, уточнив, что диалог с США и странами ЕС ведется по различным направлениям.

Как сообщили в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, они не могут разглашать информацию о переговорах с зарубежными странами.

Тогда же агентство Bloomberg сообщало, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии с просьбой увеличить поставки газа в Европу в случае эскалации конфликта на Украине.

По данным журналистов, Белый дом также пытается договориться о поставках газа с Ливией, Египтом, Катаром и Нигерией.

31 января сообщалось, что в подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа, а общий уровень заполненности ПХГ составляет около 39%.

18 января в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе, напомнили, что «Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа. Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

10 января стало известно, что «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими десятью днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м. Источники на газовом рынке связали обрушение поставок с потеплением в Европе.