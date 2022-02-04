Ростуризм назвал колоссальными потери от остановки въездного туризма
Россия теряет более $11 млрд в год из-за остановки въездного туризма, сообщила в интервью «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Мы, как профильное ведомство, видим, какие колоссальные потери в деньгах Россия несет из-за остановки въездного туризма», — сказала она.
От иностранного турпотока очень зависят Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москва, другие крупные города. Полностью заместить его внутренним сложно, отметила глава Ростуризма.
Одна из причин остановки въездного туризма в том, что иностранцы по-прежнему вынуждены оформлять сложные бумажные визы. Единая электронная виза для граждан 52 стран должна была заработать 1 января 2021 года, но ее запуск был приостановлен в связи с пандемией.
«Наше предложение — ввести электронные визы для граждан тех стран из числа 52, с которыми Россия возобновила авиасообщение и откуда к нам можно приезжать с целью туризма. Мы обсуждаем это предложение с МИДом, — отметила Зарина Догузова. — Это серьезно повлияло бы на восстановление экспорта туристических услуг».
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Россия несет колоссальные потери из-за остановки въездного туризма»