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Ростуризм назвал колоссальными потери от остановки въездного туризма

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Россия теряет более $11 млрд в год из-за остановки въездного туризма, сообщила в интервью «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Мы, как профильное ведомство, видим, какие колоссальные потери в деньгах Россия несет из-за остановки въездного туризма», — сказала она.

От иностранного турпотока очень зависят Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москва, другие крупные города. Полностью заместить его внутренним сложно, отметила глава Ростуризма.

Одна из причин остановки въездного туризма в том, что иностранцы по-прежнему вынуждены оформлять сложные бумажные визы. Единая электронная виза для граждан 52 стран должна была заработать 1 января 2021 года, но ее запуск был приостановлен в связи с пандемией.

«Наше предложение — ввести электронные визы для граждан тех стран из числа 52, с которыми Россия возобновила авиасообщение и откуда к нам можно приезжать с целью туризма. Мы обсуждаем это предложение с МИДом, — отметила Зарина Догузова. — Это серьезно повлияло бы на восстановление экспорта туристических услуг».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Россия несет колоссальные потери из-за остановки въездного туризма»

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