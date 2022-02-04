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На Украине признали невозможность отвоевать Крым и Донбасс

Секретарь СНБО Данилов: сегодня Украина не может получить Крым и Донбасс военным путем
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Добиться присоединения Крыма к Украине военным путем на сегодняшний день не представляется возможным. Соответствующее заявление сделал в четверг, 3 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

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«Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путем? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть. Это не такое простое дело», — отметил Данилов в эфире телеканала «1+1».

По его словам, для Киева вопрос Крыма остается нерешенным, поскольку Украина имеет четкую позицию принадлежности полуострова ей и будет делать «всё, чтобы Крым, так же как и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой».

Данилов подчеркнул, что возвращение Донбасса Киеву также невозможно военным путем, так как это повлечет большую численность жертв.

1 февраля информационное управление аппарата парламента Украины сообщило, что Верховная рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов, способствовавших потере Крыма.

Отмечалось, что комиссия намерена проверить подлинность информации о фактах содействия должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления Украины во временной «оккупации Крыма в 2013–2014 годах».

Зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай назвал решение Верховной рады о создании комиссии «продолжением клоунады, которую устраивают украинские политики».

22 января МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шёнбаха о том, что принадлежность полуострова России — «это факт», и Крым никогда не вернется в состав Украины.

По мнению экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав страны. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух»: согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вошел в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. При этом Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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