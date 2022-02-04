Пытки в России могут стать особо тяжким преступлением уже в 2022 году

По информации «Известий», Госдума 17 февраля примет в первом чтении законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ».

Документом предлагается многократно усилить ответственность за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Вместо трех лет лишения свободы виновнику будет грозить до 12 лет, а само преступление будет переведено в разряд особо тяжких.

Кроме того, поправки предполагают появление в статье 302 УК «Принуждение к даче показаний» нового субъекта преступления — сотрудник правоохранительных органов. Как объясняют авторы законопроекта, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН Рoссии, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Также законопроектом дается более четкое определение пыток, соответствующее Конвенции ООН. Теперь к их целям будет отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения к совершению каких-либо действий.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству «Известиям» подтвердили, что законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 17 февраля. На него уже получен положительный отзыв правительства и заключение правового управления нижней палаты.

«Мы уже рассмотрели этот законопроект на комитете и рекомендовали принять его в первом чтении, понимая значимость и актуальность этой темы. Он концептуально готов для рассмотрения на заседании Госдумы. Мы в свою очередь, не останавливаясь, уже готовим поправки ко второму чтению, чтобы работа над этими нормами продвигалась», — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Даниил Бессарабов.

Ранее ускорить рассмотрение документа нижней палате поручил президент.

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