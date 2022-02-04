Слепой Валентин: одержимая Пенелопа Крус и Ходченкова как призрак

Трагическое отсутствие блокбастеров третью неделю подряд компенсируется жанровым разнообразием и значительными именами. На экранах — чувственная мелодрама Педро Альмодовара о материнстве и эксгумации «Параллельные матери», экспрессионистский палимпсест оскароносного австрийского режиссера Штефана Рузовицки «Хинтерленд: город грехов» и полнометражный дебют Веты Гераськиной «Другое имя» с одной из лучших ролей Светланы Ходченковой. В качестве развлекательного «гарнира» — романтический альманах Александра Баршака «День слепого Валентина» и наивная, но своевременная комедия Владимира Котта «Непослушник», отправляющая пранкера послушником в монастырь.

«Параллельные матери»

Режиссер: Педро Альмодовар. В ролях: Пенелопа Крус, Милена Смит, Росси де Пальма, Израэль Элехальде, Айтана Санчес-Хихон, Даниэла Сантьяго, Хульета Серрано, Олеандр Кальво, Инма Очоа, Кармен Флорес.

Ставшую фильмом открытия Венецианского кинофестиваля чувственную мелодраму негласно канонизированного, барочного и протестного Педро Альмодовара злые языки обозвали «мыльно-мизогинной оперой». Простая, апеллирующая к непреходящим человеческим ценностям лента может разочаровать тех, кто ждет от испанского классика стилизаторства, реминисценций и самоцитат, однако снятая по классическим голливудским канонам история о материнстве удержит у экранов даже далекую от синефильства публику.

Фэшн-фотограф Янис (Пенелопа Крус) одержима идеей найти останки расстрелянного франкистами деда, на одной из фотосессий она знакомится с антропологом-криминалистом Артуро, которому суждено стать отцом ее ребенка. В роддоме Янис встречает Ану (Милена Смит), юную представительницу аристократического рода, ставшую жертвой изнасилования в нетрезвой школьной компании. Обе женщины рожают дочерей, однако ребенок одной из них погибает… Типичная для автора феминная реальность с вымирающими на глазах мужскими линиями, как уроборос, кусает себя за хвост: Ана и Янис съезжаются, готовят паэлью, пьют вино, ворошат старые обиды и ухаживают за малышкой, в которой всё отчетливее проступают монголоидные черты. Именно эта очевидность подталкивает героиню Пенелопы Крус сделать генетическую экспертизу. Дело разрешается не в ее пользу, однако это едва ли меняет глобальный сюжет. Отмычка к образам этих глубоко порядочных, малахольных, твердо усвоивших, что путь есть страдание, девушек рождается из духа музыки. И неслучайно в фильме улавливается темпоритм сарабанды — арабо-романского танца-шествия, сопровождавшего празднования урожая и похоронные процессии.

«Хинтерленд: город грехов»

Режиссер: Штефан Рузовицки. В ролях: Муратан Муслу, Лив Лиза Фрис, Марк Лимпах.

Новая лента знакового австрийского режиссера, обладателя «Оскара» за драму «Фальшивомонетчики» Штефана Рузовицки — удивительный жанровый сплав: это и детектив-расследование, и психологический триллер, и неонуар, выполненный в эстетике немецкого экспрессионизма. Режиссер называет свой фильм цифровой копией «Кабинета доктора Калигари» — сомнамбулического немого ужастика Роберта Вине, вышедшего на экраны в 1920 году. Как и Вине, Рузовицки использует не только сконструированные, но и нарисованные декорации: ломанные линии, углы, сколы и сломы, деконструирущие парадный ампир бывшей кайзеровской столицы отражают гнетущую атмосферу, в которую погружены герои.

«Хинтерленд» — буквально «внутренняя земля», «глубокий тыл» — являет тонущие в «синем аду» обломки поверженного, выпотрошенного, исказившегося в страшной гримасе имперского мира: по грязным улицам разгромленного города бродят покалеченные бывшие солдаты, которым не светит ничего, кроме миски баланды и ночлега в «красном доме», на каждом углу разглагольствуют агитаторы-провокаторы, в подворотнях толкутся заплывшие от пьянства проститутки, орудует маньяк, жестоко расправляющийся с бывшими военными. Главный герой Петер Перг (Муратан Муслу) берется расследовать серию убийств, ему помогает судмедэксперт Тереза Кёрнер (Лив Лиза Фрис) и Виктор Реннер (Марк Лимпах), друг и коллега Перга с довоенных времен, во многом полностью противоположный главного герою — оппортунист, карьерист с менталитетом государственного служащего, который всегда знает, как всё сделать правильно и найти путь наименьшего сопротивления.

«Другое имя»

Режиссер: Вета Гераськина. В ролях: Светлана Ходченкова, Якоб Диль, Катя Федина, Полина Кутепова, Виктор Васильев.

Обещающий стать событием российского кинематографа полнометражный дебют Веры Гераськиной корректнее всего сравнить с «Медеей» Александра Зельдовича, но не потому, что это притча о трагическом материнстве или зарисовка фейковой жизни класса люкс. Обе ленты о том, как древний, корневой рок — воля к отмщению — вяжется к пустотным, усталым и надломленным людям.

На голову совладелице шоколадной фабрики Лизе (Светлана Ходченкова) сваливается 17-летняя Уля (Катя Федина) — страдающая клептоманией стриптизерша с леденящим взглядом и бесцветным, скупо интонированным голоском. Уля выдает себя за Лизину дочь, и героине ничего не остается, как поверить: она бросила новорожденную девочку 17 лет назад, потом сделала карьеру, вышла замуж за немецкого экспата, крупного бизнесмена по имени Петер, которому, естественно, ничего не рассказывала о своем прошлом. Большую часть экранного времени Лиза разговаривает с Улей по мессенджерам, тайком возит ее по бутикам — в общем, делает всё, чтобы девушка не явилась к ней домой, но та все-таки является. Идеальная история для сентиментальной мелодрамы, социального высказывания с акцентным моралите решается в формалистских, отстраненных приемах. В стильном, выхолощенном пространстве роскошных апартаментов с концептуальным интерьером Лиза, Уля и Петер бродят, как призраки старого замка, и сразу же ясно, кто из них «вампир».

«День слепого Валентина»

Режиссер: Александр Баршак. В ролях: Максим Виторган, Марк Богатырев, Олеся Судзиловская, Александр Яценко, Роман Мадянов, Марина Петренко, Юрий Чурсин, Кирилл Плетнев, Анна-Цуканова Котт, Мария Шалаева.

Приуроченный к так и не прижившемуся у нас празднику романтический альманах, состоящий из четырех новелл, герои которых находятся в кризисе романтических или семейных отношений, доводящий до зрителя спорную, но заманчивую мысль, что по-настоящему счастливые союзы создают только противоположности, а стало быть, не нужно искать никаких «подходящих» людей.

По признанию режиссера, это «актерское кино», для которого понадобились яркие исполнители, «пластичные, которые могут прыгать из жанра в жанр, которые были бы убедительны и в комедии, и в лирике, и в комедии положений, и в трагедии положений». В качестве бонуса — трикстерский персонаж Максима Виторгана в неожиданном, но часто встречающемся амплуа героя-любовника.

«Непослушник»

Режиссер: Владимир Котт. В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Максим Лагашкин, Юрий Кузнецов, Сергей Селин.

Наивная, но правильная комедия-воспитание с актуальным кастом и наболевшим противопоставлением-столкновением двух миров: ерничающего, хипстерского, повернутого на бабле, лайках и хайпах, и вымышленного — традиционного, русского, светлого и воцерковленного.

Блогер Дима с ником ДиМонстр (Виктор Хориняк) и его подруга по имени Олеся занимаются крайне важным делом — снимают провокационные ролики и выкладывают их в интернет. Чтобы взорвать TikTok, «поскольку YouTube уже прошлый век», ребята решают «зацепить что-нибудь святое» и устраивают пранк в церкви. Блогера начинают преследовать за оскорбление чувств верующих, а укрытие, приют и прозрение он находит в загородном монастыре, куда его берет послушником настоятель, отец Анатолий (Юрий Кузнецов). Там он встречает настоящую любовь — ученицу женского иконописного училища Настю (Таисия Вилкова), которая, конечно, выгодно отличается от пересмешницы Олеси.