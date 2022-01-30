Макс Топор охарактеризовал поведение тренера Кармазяна после драки

Боксер Максим (Топор) Щербаков в воскресенье, 30 января, назвал поведение вступившего с ним в драку Альберта Кармазяна подлым.

«Ребята, по поводу сложившейся ситуации хочу сказать несколько слов. У меня взрывается директ (Instagram Direct. — Ред.), я до сих пор смотрю на всё на это как на мультик. Я не могу поверить, как можно быть настолько конченым, чтобы на глазах у друзей, у жены… зная, что мне плохо, я после тяжелейших нокдаунов, не ожидая… просто начать бить меня по лицу. Этот уровень подлости зашкаливает», — приводит РЕН ТВ слова Щербакова.

Он отметил, что конфликт произошел на глазах его жены и друзей. Спортсмен заявил, что оскорблен и «этого так не оставит».

Инцидент между боксером и тренером произошел в пятницу, 28 января, после боя Щербакова с Максимом Новоселовым. В раздевалке у Щербакова разгорелся конфликт с помощником организаторов и бывшим наставником Альбертом Кармазяном. Конфликт перерос в драку, в результате которой Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

После драки боксер заявил, что с Кармазяном больше не хочет иметь никаких дел, так как тот напал на него на глазах жены и друзей. Топор подчеркнул, что его начали избивать после сотрясения на ринге, когда он не ожидал.