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Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), в котором встретился с испанцем Рафаэлем Надалем.

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Надаль одержал победу со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 5 часов 24 минуты.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления Медведева на корт выбежал болельщик. Прежде чем нарушителя задержали, он успел пройти несколько метров. Инцидент не помешал теннисисту завершить брейк-поинт.

Сейчас россиянин находится на второй строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Надаль — на пятой.

Победа стала для испанца 21-й на турнирах Большого шлема — это рекорд по количеству титулов в серии.

Поражение Медведева — второе подряд на Australian Open. Год назад он также в финале уступил сербу Новаку Джоковичу.

Призовой фонд Australian Open-2022 — почти $54 млн.

Турниры Большого шлема — самая престижная серия в теннисе. Она объединяет в себе четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании. Победитель каждого получает 2000 рейтинговых очков.

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