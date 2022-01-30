Сенатор Джабаров назвал Куравлева блестящим артистом

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев был блестящим артистом, его работы надолго останутся в нашей памяти. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Это артист, творчество которого в памяти останется надолго. Блестящие роли во всех фильмах, где он играл. Настолько изумительно вписывался в образ, который там представлял, что иногда трудно было понять — это игра артиста или настоящий человек все это показывает», — приводят «РИА Новости» слова Джабарова.

Он добавил, что с удовольствием пересматривает фильмы с участием Куравлева.

«Очень жаль, что уходят великие артисты. Но, к сожалению, это жизнь. Светлая ему память», — заключил сенатор.

Ранее в этот день министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева. По ее словам, он был замечательным актером, человеком исключительного таланта и невероятной творческой энергии.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В числе наиболее известных работ артиста такие картины, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другие.