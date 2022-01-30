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В Минпросвещения ответили на вопрос о планах по удаленке в школах

Глава Минпросвещения Кравцов о переводе школ на дистанционное обучение: регионы решают сами
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В России в настоящее время нет планов по переводу всех школ на дистанционное обучение. При этом регионы могут сами принимать соответствующие решения на основании текущей эпидемиологической обстановки. Об этом 30 января сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — указал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

27 января в Минпросвещения сообщили, что в 165 школах в 39 регионах РФ введены карантинные меры из-за коронавируса. В министерстве подчеркнули, что ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID-19 и сезонными ОРВИ остается стабильной.

За день до этого Кравцов заявил о том, что дистанционное обучение можно вводить только при необходимости, например при всплеске COVID-19. Он отметил, что, как только заболевание отходит, снова вводится традиционный режим обучения.

В тот же день в пресс-службе Минобрнауки указали, что около 10% вузов в России сейчас работают дистанционно, почти 90% используют смешанный формат обучения. Также стало известно, что 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения прошли вакцинацию от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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