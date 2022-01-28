Дома получше: всё больше школ переводят на удаленку

Число российских школ, полностью закрытых на карантин из-за вспышек заболеваемости, пока незначительно, но стремительно растет. Только за один день, 26 января, их доля выросла почти в два раза — с 0,28 до 0,42%. Чтобы предупредить рост заболеваемости, некоторые регионы перевели на удаленное обучение всех школьников. Но в большинстве пока действует другой принцип — отправлять на карантин классами. Пик заболеваемости коронавирусом среди детей наступит в ближайшие несколько недель, вместе с этим может увеличиться и количество тяжелых случаев течения болезни, считают эксперты. Как в регионах происходит перевод школ на дистанционное обучение, разбирались «Известия».

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В России всё больше образовательных учреждений закрываются из-за вспышек коронавирусной инфекции среди учащихся. По данным Минпросвещения, 26 января было полностью закрыто для посещения 69 школ. 24 января их было всего 27, то есть за два дня рост почти в три раза. Только за сутки (с 25 по 26 января) доля средних учебных заведений, ушедших на карантин, выросла с 0,28 до 0,42%.

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На фоне роста числа заболеваний ряд регионов и крупных городов переводит на удаленку всех школьников. Так, в Орле с 24 по 29 января все школы закрыты для очного посещения. В этот же период не работают организации дополнительного образования Орловской области и общеобразовательные организации, подведомственные региональному департаменту образования, — рассказали «Известиям» в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

С 25 января на дистанционный режим переведены образовательные организации в Элисте , сообщается на сайте главы Калмыкии Бату Хасикова.

В этот же день на домашнее обучение перешли школы и средне-специальные учебные заведения Северной Осетии . Онлайн-формат рекомендован и вузам. Временно приостановлена работа учреждений дополнительного образования и спортивных школ, говорится на официальном портале региона.

С 27 января по 6 февраля на удаленку отправились школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района. Так распорядился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Учебный процесс в школах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования с 27 января по 3 февраля будет проходить в дистанционном режиме, — сообщается на сайте администрации Ненецкого автономного округа.

В других регионах масштаб перевода на удаленку пока что меньше. Так, в Нижегородской области закрыто из-за неблагоприятных эпидситуации 11 образовательных учреждений. Решение о переводе всех школ региона на дистанционный формат обучения на сегодняшний день не принималось, но в случае увеличения числа зараженных гриппом, ОРВИ и COVID-19, отдельные классы будут отправлены на карантин, сообщили «Известиям» в регионе.

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В Тульской, Брянской, Курской областях и Пермском крае «Известиям» рассказали, что пока не собираются переводить образовательные учреждения на дистанционный формат и внимательно следят за эпидситуацией.

— Решение о переводе на дистант полностью зависит от развития эпидемиологической ситуации в Челябинской области. В настоящее время предпосылок к этому нет. Переход на заочную форму обучения может происходить локально, в некоторых классах и школах, так как ситуация развивается в разных муниципалитетах по-разному, — рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

В Краснодарском крае на 25 января 2022 года закрытых на карантин по COVID-19 школ не было. Временно отправились домой 243 класса в 127 школах, а также 22 группы в семи профессиональных образовательных организациях региона.

Ранее, 26 января, министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка заявил, что дистанционное обучение можно вводить только при необходимости, например при всплеске COVID-19.

Не по-детски

Особую опасность новый штамм «Омикрон» представляет для детей, так как они могут столкнуться с тяжелыми последствиями. Для того чтобы избежать осложнений, необходимо наращивать темпы вакцинации подростков, рассказал «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов.

— Несмотря на то что большинство детей болеют COVID-19 и даже штаммом «Омикрон» легко или умеренно тяжело, тем не менее за счет очень высокого уровня контагиозности вируса большое число детей болеют одномоментно. Таким образом повышается шанс появления небольшого, но значимого процента тяжелых случаев и даже летальных исходов. Особенно это касается детей с хроническими заболеваниями. Основным механизмом управления инфекционным процессом остается вакцинация, благо в России уже зарегистрирован «Спутник М». Охват иммунизации в подростковом возрасте должен быть очень высоким для того, чтобы прервать цепочки передач вируса и для окружающих взрослых людей, и для детей младшего возраста, — рассказал Иван Коновалов.

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Специалист отметил, что у молодых людей, детей нередко встречается длительный постковидный синдром, включающий в себя симптомы нарушения физического развития, ухудшения памяти, в какой-то степени даже интеллекта, усвояемости знаний, физической активности. В редких случаях отмечается достаточно серьезное поражение сердечно-сосудистой системы, в том числе в виде мультисистемного воспалительного синдрома. Он может возникать даже спустя несколько недель и месяцев после контакта с вирусом.

— Важно отслеживать тех, кто переболел коронавирусом, на протяжении достаточно длительного времени. Если есть такая возможность, то родителям рекомендуется вакцинировать своих детей и ревакцинироваться самим, — подчеркнул Иван Коновалов.

В настоящее время сложной остается ситуация с заболеваемостью среди детей в Москве.

— За две недели число заболевших в Москве детей выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 тыс.), а госпитализации — в 10 раз. Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям, — рассказала «Известиям» пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве добавили, что только за 26 января с коронавирусом были госпитализированы 132 ребенка.