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В Индии впервые пройдет перепись леопардов

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Первая в своем роде перепись леопардов пройдет в северо-восточном индийском штате Ассам. Об этом сообщает 30 января газета The Economic Times.

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Перепись этих животных будет проведена департаментом лесного хозяйства и начнется 31 января в джунглях на севере округа Камруп, где наблюдается большая плотность обитания леопардов. Подсчет будет проводиться с помощью специальных фотоловушек.

Как сообщил изданию сотрудник департамента лесного хозяйства Суннидео Чоудхари, всего будет задействовано 50 камер — они будут вести подсчет в течение 24 недель. Данные будут извлекаться каждую неделю.

Индийский штат Ассам богат большим природным разнообразием. На его территории находятся несколько национальных парков и заповедников.

В России на Дальнем Востоке тоже проходит внеочередная перепись тигров. Учет животных охватит Амурскую область, ЕАО, Хабаровский и Приморский края. Внеочередной учет краснокнижных хищников проводят на три года раньше запланированного. Это связано с сокращением численности кабанов, основной пищи тигров, причиной которого стало распространение африканской чумы свиней. Специалисты считают, что этот фактор может напрямую сказаться на популяции тигров.

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