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Врачи назвали четыре продукта для избавления от зимней хандры

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В Американской психиатрической ассоциации перечислили четыре продукта, которые позволят людям поднять настроение зимой и предотвратить депрессию и апатию. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщило издание Eat This, Not That!.

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Отмечается, что в зимние месяцы некоторые люди испытывают так называемое сезонное аффективное расстройство (САР) — тип депрессии, связанный со сменой времен года. На его появление влияет целый ряд факторов, такие как недостаток витамина D, падение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина.

Врачи подчеркивают, что чаще ему подвержены женщины.

«Симптомы обычно возникают в осенние и зимние месяцы, когда меньше солнечного света, и обычно улучшаются с приходом весны», — пояснили психиатры, добавив, что самыми сложными месяцами считаются январь и февраль.

Специалисты советуют добавить к визитам к психологу, светотерапии и антидепрессантам здоровое питание.

Диетолог Джулиана Тамайо рекомендует начинать день со здоровых хлопьев для завтрака.

«Большинство злаков богаты клетчаткой, витамином B12 и фолиевой кислотой. Это три основных питательных вещества для борьбы с симптомами депрессии», — указала она, добавив, что, помимо этого, клетчатка способствует более здоровой микробиоте кишечника, что повышает иммунитет.

Врач напомнила, что витамин B12 является важным для психического здоровья, поэтому часто у людей с его дефицитом развивается анемия и вялость. С другой стороны, фолиевая кислота участвует в регенерации и создании новых клеток, что помогает телу чувствовать себя здоровым и молодым.

Тамайо рекомендовала есть рыбу, поскольку употребление нежирных белков может помочь облегчить симптомы «зимней хандры».

«Это источник белка, который не вызывает расстройства желудка или воспаления», — пояснила она.

Жирные сорта рыбы тоже хороши в борьбе с САР из-за содержания полиненасыщенных жиров омега-3, которые являются хорошим источником энергии для мозга.

Облегчить симптомы депрессии может также темный шоколад. В нем много магния, который играет важную роль в борьбе с хандрой, заметила диетолог.

Ее коллега Сьюзан Келли призывает употреблять тофу для поддержание уровня железа в организме и предотвращения депрессивных симптомов.

Ранее, в апреле 2021 года, диетологи заявили, что испытывающие стресс люди зачастую склонны к перееданию. Во время стресса и эмоционального голода специалисты советуют отдавать предпочтение полезным легким перекусам. К их числу относятся фрукты, творог, помидоры черри, домашний попкорн, натуральный греческий йогурт.

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