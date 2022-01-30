NYT предрекла дестабилизацию мировой экономики из-за санкций США к РФ

Санкции против России от Соединенных Штатов на случай эскалации ситуации вокруг Украины могут угрожать стабильности мировой финансовой системы. Об этом рассказали в материале газеты The New York Times в субботу, 29 января.

Как утверждают авторы анализа, никогда раньше ни одна страна не собиралась вводить настолько обширные рестрикции против настолько большой экономики. Они пришли к выводу, что подобные меры спровоцируют беспорядок сначала в экономиках развитых стран, а потом и дестабилизацию всей финансовой системы мира.

Это, по словам аналитиков, еще не считая ответных мер от России.

29 января член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл заявил, что новые санкции США против России в случае ее «вторжения» на Украину будут нацелены на ослабление промышленного потенциала страны. При этом он подчеркнул, что новые санкции не коснутся простых потребителей в России.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Также Песков отметил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».