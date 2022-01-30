Четырех женщин госпитализировали с отравлением в Новой Москве

Четыре женщины отравились неизвестным веществом и госпитализированы в Новой Москве. Об этом «Известиям» сообщили в МЧС ТиНАО в воскресенье, 30 января.

На месте (в садовом товариществе) работают городские службы.

«В СНТ «Ресурс-1» с отравлением госпитализированы четыре женщины. Они в сознании, но у них наблюдаются нарушения речи», — также рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Среди предварительных версий — пищевое отравление или отравление природным газом.

22 января в одной из квартир в поселке Обухово Московской области обнаружили тела мужчины и женщины с признаками отравления. В помещении также находился девятилетний ребенок, который был направлен в реанимацию. Следователями возбуждено уголовное дело.