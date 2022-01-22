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Мужчина и женщина получили смертельное отравление в Подмосковье

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В одной из квартир в поселке Обухово Московской области в субботу, 22 января, обнаружили тела мужчины и женщины с признаками отравления. По данным «Известий», в помещении также находился девятилетний ребенок, он направлен в реанимацию.

Предварительной причиной смерти мужчины и женщины Следственный комитет России (СКР) назвал пищевое отравление. Дом, где проживала семья, был газифицирован. Однако, согласно данным Мособлгаза, повреждения или утечка газового оборудования зафиксированы не были.

В настоящий момент ребенок находится в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работают следователи.

Ранее, 16 января, в больницу Саратова были доставлены девочки 2014 и 2015 годов рождения с признаками отравления. По данным Минздрава, речь идет о воздействии неизвестного вещества. Отмечалось, что дети съели конфеты, которые одна из девочек принесла из детского сада.

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