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Три девочки госпитализированы с отравлением в Саратове

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В Саратове проводится проверка по факту отравления трех девочек. По одной из версий, причиной отравления могли стать конфеты.

В правоохранительных органах уточнили, что 16 января в больницу были доставлены девочки 2014 и 2015 годов рождения с признаками отравления. Состояние детей оценивается как тяжелое. По данным Минздрава, речь идет об «отравлении неизвестным веществом». Девочки получают необходимую медицинскую помощь, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В момент отравления дети находились у бабушки. Родственница сообщила, что дети съели конфеты, которые одна из девочек принесла из детского сада. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

13 января в Москве трехлетний ребенок был госпитализирован после отравления растворителем для краски.

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