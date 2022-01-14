Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии сроков вступления Украины и Грузии в НАТО
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Общество
Суд вновь рассмотрит дело блогера Била о ДТП в центре Москвы
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
Москвичам пообещали много снега на следующей неделе
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Трехлетний ребенок выпил растворитель для краски и попал в больницу в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетний ребенок был госпитализирован после отравления растворителем для краски «Уайт-спирит» в Москве. По данным «Известий», инцидент произошел вечером 13 января.

Ищут в капусте: стали известны подробности отравления детей в Тыве
Какие нарушения нашли в организации школьного питания

Врачи диагностировали у ребенка отравление нефтепродуктами.

Других подробностей пока не сообщается.

В ноябре 2021 года в городе Пикалево Ленинградской области двухлетний ребенок отравился уксусной эссенцией.

Следствие установило, что ребенок выпил уксус, стоявший на столе. В это время его мать готовила суп. Мальчика экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось его спасти.

За несколько месяцев до этого в Петербурге госпитализировали младенца с отравлением каплями от насморка. Мать без назначения врача капала их своему пятимесячному сыну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022