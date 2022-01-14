Трехлетний ребенок выпил растворитель для краски и попал в больницу в Москве
Трехлетний ребенок был госпитализирован после отравления растворителем для краски «Уайт-спирит» в Москве. По данным «Известий», инцидент произошел вечером 13 января.
Врачи диагностировали у ребенка отравление нефтепродуктами.
Других подробностей пока не сообщается.
В ноябре 2021 года в городе Пикалево Ленинградской области двухлетний ребенок отравился уксусной эссенцией.
Следствие установило, что ребенок выпил уксус, стоявший на столе. В это время его мать готовила суп. Мальчика экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось его спасти.
За несколько месяцев до этого в Петербурге госпитализировали младенца с отравлением каплями от насморка. Мать без назначения врача капала их своему пятимесячному сыну.