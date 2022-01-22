Дело возбуждено по факту смертельного отравления в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек и госпитализации ребенка из-за отравления в Московской области. Об этом сообщила в субботу, 22 января, старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.

О том, что в одной из квартир в поселке Обухово обнаружили тела мужчины и женщины с признаками отравления, стало известно ранее в этот день.

По данным следствия, 22 января погибших в квартире на улице Ленина обнаружил родственник. Медики констатировали смерть мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения, а также госпитализировали ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования.