Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) стран Евросоюза опустился ниже 40%. Данные опубликованы на портале GIE.

Запасы в ПХГ Европы упали до 39,65% — это на 15,7 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

О том, что запасы в европейских ПХГ начали опустошаться, сообщалось еще 27 января в Telegram-канале «Газпрома».

«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 25 января запасы уже на 2,24 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату», — говорится в заявлении.

18 января в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе, напомнили, что «Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа. Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш рассказал 10 января «Известиям», что энергокомпании региона надеются на то, что уже накопленных за 2021 год запасов, приобретенных по более низким ценам, а также газа, поступающего по долгосрочным контрактам, хватит на то, чтобы продержаться до конца отопительного сезона. А в случае наступления холодов в Европе стратегия европейских энергокомпаний по снижению наращивания запасов газа приведет к резкому росту спроса газа и, следовательно, цен.