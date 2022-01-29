На Украине назвали цель заявлений о планах России по «вторжению»

Заявлениями о якобы готовящемся российском «вторжении» власти Украины стремятся запугать граждан страны. Такое мнение 29 января в беседе с «Известиями» выразил украинский оппозиционный журналист, общественный деятель Руслан Коцаба.

«Во-первых, экономические проблемы диктуют повестку дня украинской власти и, соответственно, мы видим, что войной, науськиванием общества они хотят добиться некоторых целей. Первая цель — запугать общество, чтобы не было никаких социальных взрывов. Ну и, соответственно, отметить, что не надо идти против украинской власти, потому что [президент России Владимир] Путин нападет. Это у нас стандартная схема за последние годы», — указал он.

Журналист рассказал, что недавно взял интервью у руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко. В ходе беседы политики заявили, что не верят в возможность войны с Россией.

«Более того, они апеллируют тем, что Украина декларирует, что война не начнется, Россия также. А почему-то наши стратегические партнеры говорят, что она почти гарантирована», — отметил Коцаба.

При этом он подчеркнул, что подобные заявления в большей степени транслирует не США, а Великобритания. Вместе с тем Лондон поставляет Киеву огромное количество летального оружия, показывая тем самым, что политический путь себя исчерпал, и остаются лишь военные действия.

Также общественный деятель указал на то, что украинские СМИ в последнее время перестали делать публикации на тему «вторжения» России. Он предположил, что такие распоряжения журналисты получили от властей страны.

«Украинские СМИ немножко приуныли, еще две недели тому назад был ажиотаж вот этой всей камуфляжной вакханалии. Сейчас они поняли, что началась слишком сложная геополитическая игра, возможно им дали команду, что «не надо лезть вперед батьки». Более того, я общаюсь с корреспондентами, и они понимают, что это слишком взрослая игра — это скорее выстраивание отношений Запада и России», — добавил журналист.

29 января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти.

Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности. На Украине же это выгодно президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению, потому что этим он отвлекает внимание от проблем, которые «массово уничтожают украинских граждан».

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.