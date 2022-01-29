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Нарколог предупредил об опасности алкоголя при коронавирусе

Нарколог Брюн: употребление алкоголя при COVID-19 и ОРВИ провоцирует осложнения
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Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предостерег граждан от употребления алкогольных напитков при простуде и коронавирусе из-за риска осложнений.

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«Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса. Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и алкоголем», — подчеркнул эксперт в беседе с «РИА Новости».

По его словам, употребление спиртного может осложнить течение болезни, а также снизить иммунитет. Кроме того, распитие алкоголя может спровоцировать размножение вирусов в организме.

«Любое лекарство несовместимо с алкоголем, потому что прежде всего алкоголь токсически воздействует на организм и поэтому ослабевает иммунитет», — указал Брюн.

Также врач предупредил о бесполезности растирания спиртным при высокой температуре. Полоскать больное горло пивом тоже не рекомендуется. Вместо этого следует использовать другую безалкогольную теплую жидкость, дополняет «Газета.Ru».

3 января сообщалось, что употребление шампанского, а также белого и красного вина может снизить риск заболеть COVID-19. Как выяснили китайские ученые, любители шампанского и белого вина болели COVID-19 на 8% реже.

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