Ученые назвали защищающие от коронавируса алкогольные напитки

Китайские ученые из больницы Каннин в Шэньчжене пришли к выводу, что употребление шампанского, а также белого и красного вина может снизить риск заражения коронавирусом. Результаты исследования 3 января опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

Специалистами были изучены данные почти 474 тыс. человек, из которых 17 тыс. сдали положительный тест на COVID-19. Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор. Исследователи заметили, что наибольшую защиту от SARS-CoV-2 имели люди, предпочитающие красное вино: при употреблении свыше пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%.

Любители шампанского и белого вина, употреблявшие от одного до четырех бокалов в неделю, болели COVID-19 на 8% реже, однако при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) «защитный эффект» оказался почти незаметен. У тех, кто пил пиво и сидр, риск заражения ковидом оказался на 28% выше, при этом объем выпитого не играл большой роли.

При этом употребление данного продукта не отменяет необходимости консультации специалиста.

Ранее, 30 декабря 2021 года, сообщалось, что группа исследователей из университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что люди, которые подверглись воздействию COVID-19, но при этом имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков в сравнении с пациентами с подтвержденным тестом. Участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились COVID-19, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразился, практически не пили.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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