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На Украине митингующие потребовали не допустить войны с Россией

В Киеве прошел митинг с призывом к Зеленскому не допустить войны с Россией
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Акция протеста с требованием к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией состоялась у стен Верховной Рады в Киеве.

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Как сообщает газета «Вести.ua», участники акции заявили о последствиях риторики киевских властей о возможной «агрессии» со стороны РФ. Так, напуганные граждане стали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди начали жаловаться на плохое самочувствие.

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?» — обратились к властям протестующие 28 января.

Также участники митинга принесли с собой плакаты с призывами в адрес президента Украины. Они гласили : «Хватит мямлить» и «Прекрати издеваться над народом».

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

На это также указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, что не может не беспокоить РФ. Представитель Кремля призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

Также Песков отметил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» РФ на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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