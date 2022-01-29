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Общество
В Госдуме предложили расширить программу ипотечных каникул

В Госдуме предложили расширить программу ипотечных каникул

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Депутат Госдумы Василий Власов инициировал введение права на вторые ипотечные каникулы для заемщиков в случае, если срок ипотеки превышает десять лет. Соответствующее письмо парламентарий адресовал главе Минфина Антону Силуанову.

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Как уточнил депутат, россияне, имеющие обязательства по ипотеке, могут воспользоваться каникулами по оплате. Так, в случае трудной жизненной ситуации гражданам предоставляется возможность приостановить исполнение кредитных обязательств или снизить размер платежей на срок до шести месяцев.

В рамках одного договора об ипотечном кредитовании такой льготный период предоставляется однократно, при этом то, на сколько лет была выдана ипотека, значения не имеет.

Вместе с тем Власов обратил внимание на то, что в течение длительного периода ипотечных выплат у граждан могут не единожды возникать трудные обстоятельства, требующие возможности воспользоваться кредитными каникулами.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств, перечисленных в п. 2 ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», — приводит RT текст обращения парламентария.

27 января «Известия» сообщили, что член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку на вторичное жилье.

Он предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичку в населенных пунктах, где не ведется активной стройки жилья.

В ноябре прошлого года Банк России предложил сделать постоянной возможность для граждан взять кредитные каникулы. По словам главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута, такая мера дала бы человеку гарантированное право на «передышку».

Мамута добавил, что в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей.

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