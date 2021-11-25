ЦБ предложил сделать постоянной возможность взять «кредитные каникулы»

Банк России предложил сделать постоянной возможность для граждан взять «кредитные каникулы». Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута на конференции Ассоциации банков России.

«Распространение механизма «кредитных каникул» на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку. Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент», — заявил Мамута.

По его словам, сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Мамута добавил, что в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей. В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.

11 ноября Объединенное кредитное бюро сообщило, что в России банки в октябре предоставили 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года. Рост кредитования за сентябрь–октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными.

Наибольший отмечается в Татарстане — +44%, в Иркутской — +43%, Московской и Тюменской областях — по 41%, Ростовской области, Башкортостане и Москве — по 40% в каждом.

Закон об ипотечных каникулах предусматривает возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до шести месяцев в том случае, если они пострадали от снижения доходов из-за пандемии коронавируса