Россияне досрочно установили рекорд по числу взятых за год кредитов наличными

В России банки в октябре предоставили 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 11 ноября.

ОКБ предоставило эти данные на основе информации о 97% банковских заемщиках.

Так, за 10 месяцев текущего года россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 11,6 млн займов. Это больше, чем за весь 2020 год, — 14,5 млн кредитов — и даже больше, чем за весь 2019-й, когда россияне взяли рекордные 15,3 млн ссуд.

Рост кредитования за сентябрь–октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольший отмечается в Татарстане — +44%, в Иркутской — +43%, Московской и Тюменской областях — по 41%, Ростовской области, Башкортостане и Москве — по 40% в каждом. Наименьший прирост выявили на Алтае, в Нижегородской и Омской областях, Приморском крае — по 30%.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ отметил, что повышение ключевой ставки Банком России, а также попытки ЦБ охладить необеспеченное потребкредитование с помощью дополнительных макропруденциальных мер, начавших действовать с октября, не снизило заинтересованность населения в заемных средствах. Поэтому в бюро ожидают, что общее количество выданных займов наличными к концу года приблизится к 20 млн.

Регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%, 10 сентября. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале этого года. В ЦБ уточнили, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Центробанк принял первые постпандемийные меры по охлаждению рынка ипотеки, повысив с 1 августа 2021 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом — менее 20%. Мера должна была убрать с рынка «лишних людей» — излишне закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов, умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков.