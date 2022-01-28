В США заявили о возможной беседе Лаврова и Блинкена на следующей неделе

Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова может состоится на следующей неделе. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила помощник главы Госдепартамента Карен Донфрид.

«Я ожидаю, что она состоится на следующей неделе. Насколько я знаю, она еще не запланирована, но да, они договорились в Женеве, что снова будут разговаривать после передачи документа в Москве», — отметила она в эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом в РФ).

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не спешат с заключениями по ответу США. Он также подчеркнул, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность».

Представитель Кремля заявил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.

26 января посол США в РФ Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.