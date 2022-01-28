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В Госдуме предложили через маркировку показывать цены от производителя

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В Госдуме предложили указывать стоимость товаров от производителя с помощью системы маркировки. Соответствующую инициативу озвучил первый заместитель думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов в ходе круглого стола «О мерах государственной поддержки развития молочной отрасли» в пятницу, 28 января.

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«Не верю, что 46% розничной цены молока получает производитель. Если [молоко] стоит 80–100 рублей, а закупочные цены прыгают от 18 до 30 рублей максимум. Где же 46%? Давайте в коде (маркировке. — Ред.) указывать цену производителя, и потребители сами решат, покупать ли молоко. Для того чтобы защищать производителя, давайте точнее вычислять, кто еще, кроме производителя «с сошкой», кто тут «с ложкой» и сколько их тут набирается вокруг», — сказал парламентарий.

Он допустил, что таким образом получится «отбить интерес у посредников и перекупщиков».

Заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам на круглом столе представил расчеты ведомства, согласно которым цена сырья и материалов составляет 46% от конечной цены молочной продукции.

Национальная система маркировки внедряется в России с 2019 года и на данный момент охватывает 14 групп товаров: молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, а также шубы, духи, шины и фототехнику. Частью государственной информационной системы является мобильное приложение «Честный знак», с помощью которого потребители могут убедиться в легальности и качестве товаров, считав камерой DataMatrix код.

С 1 декабря 2021 года в России ужесточили штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке. Для компаний и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих постановление правительства, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293.

В июне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в программу маркировки в России следующими войдут велосипеды, БАДы, упакованная питьевая вода и антисептики. По его словам, к 2024 году в стране планируют создать единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператором станет Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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