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В России с 1 декабря начнут действовать штрафы за отсутствие маркировки

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В России с 1 декабря ужесточают штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке. Для компаний и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих постановление правительства, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293.

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Эти законы внесли изменения в статьи КоАП РФ 15.12.1 и 171.1 УК РФ.

В настоящее время цифровая маркировка «Честный знак» распространяется на 14 товарных групп: молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, а также шубы, духи, шины и фототехнику.

Основанием для штрафа может стать непредставление сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, а также производство, приобретение, хранение и сбыт товаров с поддельными кодами маркировки.

Кроме того, штрафы предусмотрены за нарушение порядка и сроков представления сведений о товарах, подлежащих обязательной маркировке, и представление неполных или недостоверных сведений о таких товарах.

За данные нарушения грозит административная ответственность в виде штрафа от 50 тыс. до 300 тыс. рублей для организаций, предупреждения или штрафа от 1 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц организаций или индивидуальных предпринимателей.

За производство и сбыт товаров без кодов маркировки в крупных и особо крупных размерах, а также производство и торговлю товарами с поддельными кодами маркировки в крупных и особо крупных размерах предусмотрены штраф до 1 млн рублей и лишение свободы от 3 до 6 лет.

В конце сентября общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную маркировку продуктов питания по типу «Светофор». То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения — зеленым. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн-магазинах.

3 июня замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил о том, что в программу маркировки в стране следующими войдут велосипеды, БАДы, упакованная питьевая вода и антисептики.

Он отметил, что к 2024 году в России создадут единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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