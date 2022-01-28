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Посол США заявил о рассмотрении озабоченностей Москвы в ответе по безопасности

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Ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности учитывает ряд озабоченностей Москвы. Об этом 28 января заявил посол США в РФ Джон Салливан.

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«Наши идеи, как мы думаем, могут потенциально повысить нашу общую безопасность... Они также учитывают и ряд озабоченностей России», — сказал он.

Салливан подчеркнул, что ответ содержит контрпредложения о взаимных шагах по военным учениям и ракетам в Европе.

«Мы предпочитаем дипломатию и готовы двигаться дальше в том, что касается возможности общих действий», — сказал посол.

Также он сообщил, что Россию ждут жесткие последствия, если она «продолжит агрессию» против Украины.

«Мы заинтересованы в дипломатии, готовы двигаться вперед там, где есть возможность для сотрудничества, если Россия пойдет по пути деэскалации, агрессия против Украины прекратится... Но если она выберет другой путь, США и наши союзники готовы претворить в жизнь жесткие последствия», — сказал Салливан.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не спешат с заключениями по ответу США. Он также подчеркнул, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность».

Представитель Кремля заявил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.

26 января Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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