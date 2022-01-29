Эндокринолог назвала возможные причины резкой потери веса

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Синицына рассказала «Известиям», какие причины могут быть у резкой потери веса.

Как подчеркнула специалист, резким снижением веса можно считать случаи, когда человек теряет более 5% своего изначального веса в течение полугода без видимых на то причин.

В первую очередь Синицына рекомендовала исключить наличие злокачественных образований, в том числе в кишечнике.

Причины также могут быть гормональными — например, тиреотоксикоз. В этом случае помимо резкой потери веса может сильно увеличиться аппетит, а также это сопровождается выпадением волос, склонностью к агрессии, плаксивостью, неустойчивостью нервной системы, частым сердцебиением и повышением температуры тела.

Эндокринолог добавила, что серьезной причиной резкой потери веса может быть и диабет первого типа.

Также Синицына рекомендовала не исключать вероятности заболеваний желудочно-кишечного тракта, язвы двенадцатиперстной кишки, хронической обструктивной болезни легких, сердечной недостаточности, депрессии и анорексии.

Кроме того, врач добавила, что к резкой потере веса может привести злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Ранее Синицына рассказала о причинах набора веса. По ее словам, главная причина — дисбаланс между потребленной в виде пищи энергией и энергией израсходованной. Это может быть вызвано, в частности, перееданием и употреблением сладким.