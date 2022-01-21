Эндокринолог назвала причины набора веса

К увеличению массы тела приводит дисбаланс между потребленной в виде пищи энергией и энергией израсходованной. О том, какие причины могут привести к дисбалансу, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Синицына.

Причиной дисбаланса между потребленной и израсходованной энергией может быть множество факторов. Одной из самых распространенных причин является переедание. Зачастую люди не замечают, как переедают, — еда на бегу, быстрые перекусы, употребление пищи при наличии отвлекающих факторов (мобильный, телевизор, планшет) не поддаются контролю.

Потребление сладкого также может способствовать набору веса.

«Маленькая конфетка или кусочек шоколадки имеют невысокий калораж, но вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови, а вслед за ним и инсулина. Спустя несколько минут уровень глюкозы падает, а вы чувствуете характерное желание снова перекусить и съесть что-то вкусненькое. Чтобы не провоцировать набор веса, важно максимально ограничить употребление сахара и крахмалов в чистом виде — отказавшись от шоколада и сладостей, фруктовых соков и даже подслащенных йогуртов», — подчеркнула Синицына.

Эндокринолог также назвала среди причин ожирения высокий уровень стресса в организме. Во время стресса организму нужно быстро реагировать и выдавать готовые решения. Благодаря выработке гормона стресса (кортизола) в стрессовой ситуации возрастает тяга к сладкому (быстрому источнику энергии), нарушается сон. Это эффективная тактика выживания организма на короткий период, но в условиях хронического стресса организм буквально выматывается и создаются все условия для быстрой прибавки массы тела.

Серьезным стрессом для организма, в частности, является недостаток сна и хронический недосып, так как он существенно ухудшает биохимические процессы. Пытаясь восполнить недостаток энергии, люди часто потребляют не только больше кофе, но и пищи вообще, что также приводит к набору веса.

К изменению веса может приводить и прием некоторых медикаментов. К таким препаратам относятся антидепрессанты, нейролептики, гипогликемические препараты, некоторые гипотензивные и анаболические стероиды, контрацептивы.

Причиной дисбаланса в организме могут быть и гормональные нарушения. Синицына добавила, что самые распространенные и частые отклонения в работе гормональной системы, приводящие к набору веса, — это нарушение работы щитовидной железы, а также возрастные гормональные нарушения.

«Низкий уровень гормонов щитовидной железы (гипотериоз) характеризуется серьезным замедлением обмена веществ, что характеризуется быстрым набором лишнего веса, хронической усталостью, головными болями, бессонницей и неспособностью выспаться даже при большом количестве сна», — объяснила эндокринолог.

Набор веса может быть связан с возрастными гормональными изменениями. Например, у женщин в период менопаузы снижается выработка женских половых гормонов, что сопровождается перестройкой всех метаболических процессов. Средний набор веса в этот период составляет от пяти до семи килограммов. При этом, поскольку метаболизм меняется, избавиться от этого веса не всегда просто.

«Аналог мужской менопаузы — возрастное снижение уровня тестостерона, что приводит не только к резкой потере мышечной массы, но и провоцирует ожирение. В этом случае жир начинает откладывается на груди, бедрах и в нижней части живота. В последнее время я часто вижу снижение уровня тестостерона и у молодых мужчин, что может быть следствием малоподвижного образа жизни и хронического стресса», — отметила Синицына.

Помимо распространенных причин есть ряд тяжелых заболеваний, которые вызывают ожирение: синдром Иценко-Кушинга, синдром Лоренса-Муна-Бидля, синдром Прадера-Вилл, синдром Карпентера.

15 декабря врач Американского центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден рассказала, что чаще всего жир на животе возникает из-за низкого метаболизма. Если решить проблему с обменом веществ, то получится избавиться от лишнего веса навсегда. При этом консультация со специалистами необходима.