В СФ назвали шантажом угрозы США выслать посла Антонова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать российского посла в США Анатолия Антонова, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла, потому что он является человеком высокой дипломатической культуры и очень сдержан в своих высказываниях. Такое мнение в пятницу, 28 января, «Известиям» выразил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор же, в свою очередь, назвал поведение американцев не просто оголтелым хамством, а шантажом.

«Ну как можно требовать выдать визы 12 охранникам вне квоты, которая установлена у нас между посольствами, между странами по составу диппредставительств, и угрожать при этом выслать посла. Они что, думают, значит, они потребуют отъезда Антонова, мы [Джону] Салливану разрешим оставаться в Москве? Будет ответная мера сразу», — подчеркнул Джабаров.

Политик также указал на снижающийся уровень дипломатических отношений и задался вопросом, чего добивается Вашингтон. Он напомнил, что Лавров уже неоднократно предлагал американской стороне вернуться к нормальным отношениям, вернуть России ее дипсобственность и согласовать новую численность сотрудников посольств. Однако в США не слышат этих призывов, продолжают пытаться давить на Москву и ставят на один уровень визу охранников и пребывание российского посла в Вашингтоне, отметил сенатор.

«Я думаю, что всё-таки надо включить голову американцам и послушать мудрые советы нашего опытного министра иностранных дел», — заключил Джабаров.

Лавров сделал громкое высказывание ранее в этот же день. По словам министра, американцев уже предупредили, что если такое отношение продолжится, то у Москвы есть резервы, «чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия». Лавров добавил, что поднимал эту тему на переговорах в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу американских властей о высылке Антонова. По словам российского посла в США, его уведомили представители Госдепа, что он будет вынужден покинуть США к апрелю, если РФ не выполнит условия Вашингтона.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в РФ, поскольку американским дипломатам якобы не выдают российские визы. Сложившуюся ситуацию он назвал визовым тупиком.

27 ноября Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.