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Производители напитков уведомили сети о повышении цен на 8-25%

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Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие компании предложили торговле пересмотреть стоимость своей продукции, рассказали «Известиям» в «Верном». Максимальный размер повышений — до 25%, отметили в ритейлере. Там уточнили, что изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%.

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Изготовитель PepsiCo предложил повышение с 17 февраля, компания сослалась на рост инфляции, тарифов, увеличение расходов на паллеты и упаковку, подорожание топлива, сказали в «Верном». Там отметили, что поставщик озвучил среднее повышение в 8%, на соки — в размере 8,4%.

«Шишкин лес» уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%, сообщил представитель ритейлера. По его словам, такой рост производитель обосновал введением обязательной маркировки питьевой воды, запущенной 1 декабря 2021 года. В «Верном» рассказали, что о пересмотре цен с 1 февраля заявила и компания «Якобс». Из-за дефицита кофе в мире подорожали зерна, что требует увеличения ценника на величину от 10 до 25%.

Предложения о повышении цен в феврале от Coca-Сola и PepsiCo получили и в «Утконосе онлайн», сказали там «Известиям».

Как рассказал источник в одной из крупных федеральных сетей, сейчас партнеры компании уведомляют ее о повышении отпускных цен на напитки. Это происходит в том числе из-за роста себестоимости производства на фоне существенного увеличения затрат на логистику, упаковку и импортное сырье, а также введения маркировки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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