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Байдену и Харрис предложили уйти в отставку ради любви к США

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Бывший постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли заявила, что президент страны Джо Байден должен был бы уйти в отставку, если бы заботился о благе страны на самом деле. Так она высказалась на телеканале Fox News в беседе с Гаем Бенсоном 27 января.

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«Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу [Харрис]», — сказала она.

Бывшая постпред при ООН раскритиковала внешнюю политику президента и вице-президента и осудила комментарии Байдена на пресс-конференции, когда он намекнул, что России позволительно безнаказанное «незначительного вторжение» на украинскую территорию.

«Слушать пресс-конференцию Байдена было просто унизительно. Это как будто вы никогда не показываете свои карты, особенно когда у вас их нет. <...>. Внешнеполитическая ситуация на данный момент выходит за рамки опасной. И, знаете ли, когда у вас нет сильной Америки, у вас нет безопасного мира», — считает Хейли.

Она подчеркнула, что из-за внешней политики нынешней администрации США все находятся «в опасной ситуации».

«Он разрушил Афганистан. Он погрузил нас в эту ситуацию с Россией. У него нет никаких планов относительно Тайваня. И они еще отправляют наших спортсменов в Пекин на Олимпийские игры, ничего не сказав о том, как собираются защищать их там. Где защита для американцев? Он потерпел неудачу на всех уровнях», — уверена Хейли.

Она перечислила внутренние неудачи страны, назвав все их возможной причиной ухода Байдена в отставку, добавив, что администрация Байдена для страны «была катастрофой на всех уровнях».

Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин в беседе с «Известиями» оценил заявление экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что американскому лидеру Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис стоит уйти в отставку. Слова Хейли его удивили, и он предположил, что подобное выступление, возможно, попытка напомнить о себе на политической арене в преддверии осенних промежуточных выборов.

Средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена в период пребывания на посту президента стал одним из самых низких за всю историю Соединенных Штатов. Об этом 20 января сообщила компания Morning Consult.

В декабре 2021 года деятельность Джо Байдена на посту президента не устраивала 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряли его работу. Об этом свидетельствовали данные проведенного с 11 по 13 декабря опроса социологической службы The Marist Institute.

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