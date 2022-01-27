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Американист объяснил призыв экс-постпреда США при ООН к Байдену уйти в отставку

Американист Домрин объяснил призыв экс-постпреда США при ООН к Байдену и Харрис уйти в отставку
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Профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин в четверг, 27 января, в беседе с «Известиями» оценил заявление экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что американскому лидеру Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис стоит уйти в отставку.

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В интервью телеканалу Fox News, опубликованном накануне, Хейли указала на то, что если бы действующий глава государства любил страну, он бы покинул свой пост и «взял с собой Камалу», поскольку внешнеполитическая ситуация на данный момент «более чем опасная».

«Никки Хейли была постпредом при ООН очень недолгое время. <…> Она не прижилась с [во время работы с экс-президентом Дональдом] Трампом. Сейчас она не прижилась и с его оппонентом — Байденом. <…> У Байдена рейтинг ниже плинтуса за первый год, пока он был президентом, а ведь у них 8 ноября еще и промежуточные выборы в конгресс, на которых, скорее всего, с большим преимуществом победят республиканцы — как в Палате представителей, так и в Сенате. Так что если смотреть поверх барьеров, то Никии Хейли выражает мнение тех республиканцев, <…> которые пойдут на выборы», — отметил он.

При этом политолог удивился таким высказываниям бывшего постпреда при ООН, поскольку оснований для критики ее команды у Байдена куда больше. Однако Домрин предположил, что она делает такие заявления как раз-таки из-за промежуточных выборов.

«Может быть, она собирается куда-то баллотироваться и поэтому о себе напоминает», — заключил эксперт.

Промежуточные выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, а не президент.

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений.

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