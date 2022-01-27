Нуланд выразила надежду на продолжение переговоров между РФ и США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в четверг, 27 января, выступая перед журналистами, заявила, что в Вашингтоне надеются, что после изучения американского ответа по гарантиям безопасности, Россия вернется к переговорам в рамках Североатлантического альянса и ОБСЕ. Трансляция велась в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

«Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова. Исходя из этого, мы надеемся, что Москва изучит то, что мы ей предложили, и вернется к переговорам: двусторонним переговорам с США, в рамках Совета Россия — НАТО и в ОБСЕ», — заметила представитель Госдепа.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности находится у президента РФ Владимира Путина и понадобится время, чтобы его проанализировать. Пресс-секретарь российского лидера указал, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены США и НАТО или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность». Песков заявил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.

Накануне посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.