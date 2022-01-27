Фигурантам дела о нападении на фигуриста Соловьева предъявили обвинение

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

«В прокуратуре Центрального административного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»)», — говорится в сообщении надзорного органа.

При этом сторона защиты ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, в чем ей было отказано.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд Москвы. Обвиняемые находятся под стражей.

Установлено, что 21 декабря двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили спортсмена, нанеся ему множественные удары по телу и голове.

Как рассказывала девушка спортсмена Анна Сидорова, инцидент произошел после вечера с компанией в караоке-баре в центре Москвы. По ее словам, незнакомые мужчины начали оскорблять девушек, Соловьев заступился за них. Словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

В результате спортсмен получил различные травмы и был госпитализирован в среднетяжелом состоянии. После обследований у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести.

Двух подозреваемых задержали в тот же день по горячим следам. Ими оказались студенты, которые приехали учиться в Москву из Читы.