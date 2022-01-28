Ледяная поступь: смогут ли наши команды по керлингу взять медаль Игр

Сборные России по керлингу и женская команда по хоккею отправляются в Пекин с надеждой завоевать свою первую медаль Олимпийских игр. В керлинге мы еще не поднимались выше шестого места, но в этот раз женская сборная едет на Игры в статусе действующих вице-чемпионок мира, а мужская команда впервые в своей истории вошла в топ-4 мирового первенства. Российские хоккеистки были близки к подиуму в Пхенчхане, но в упорной борьбе уступили набирающей силу Финляндии в матче за бронзу (2:3). В Пекине подопечные Евгения Бобарико постараются взять реванш за это досадное поражение.

За первой медалью

Турнир по керлингу на Олимпийских играх в Пекине стартует 2 февраля — за два дня до официального открытия — и продлится до 20 февраля. Всего в керлинге будет разыграно по три комплекта медалей среди мужчин, женщин и смешанных пар. В каждой дисциплине примут участие по 10 стран. Наша сборная представлена в Китае в двух дисциплинах: мужской и женской. Смешанная пара Анна Сидорова и Алексей Тимофеев проиграла американскому дуэту в финале олимпийской квалификации (4:6) и не выступит в дабл-миксте Игр-2022.

Российская сборная по керлингу никогда не считалась фаворитом Олимпиады. Женская команда на олимпийских турнирах выступала несколько раз. Дебют случился на Играх в Солт-Лейк-Сити – 2002, где наши девушки заняли десятое место. Уже в Турине россиянки стали шестыми, а вот дальше были только девятые строчки. Мужская сборная выступила на ОИ единожды — в Сочи в 2014 году. Там наша команда заняла седьмое место.

Очень близки к исторической медали мы были в 2018 году на Играх в Пхенчхане. Супруги Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст, обыграв в решающем матче норвежцев (8:4). Однако ликование продлилось недолго — до тех пор пока Крушельницкий не провалил допинг-тест. В его крови были обнаружены следы мельдония, который с 2016-го относится к запрещенным веществам. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал россиянина виновным, а также отстранил его вместе с Брызгаловой от участия в Играх и аннулировал их результат.

Сам спортсмен применение мельдония отрицал, а президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что Крушельницкого подставили и организовал расследование. Однако результатов разбирательство не принесло, и Александр получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Прошло четыре года, и мы вновь едем на Игры с большими надеждами. У женской сборной под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесников есть все шансы показать лучшее выступление за всё время участия на Олимпиадах. На чемпионате мира в Канаде девушки стали серебряными призерами (повторив лучший результат в истории). А на последнем крупном предолимпийском старте — чемпионате Европы-2021 в Норвегии — дошли до полуфинала, где в упорной борьбе уступили лидерам мирового керлинга из Швеции (4:5).

— Подготовка идет по плану. Конечно, небольшие изменения есть в связи с отменой некоторых соревнований. Но несмотря на это, мы очень неплохо справляемся, наращиваем тренировочный процесс. Мне кажется, наша подготовка от этого не страдает, — рассказала «Известиям» керлингистка сборной России Галина Арсенькина. — Постараемся достойно выступить в Пекине.

У мужской сборной под руководством молодого тренера Александра Козырева в прошлом году также случился настоящий прорыв. Наши парни, впервые в истории пробившись в четверку лучших на чемпионате мира – 2021, на Евро-2021 стали вторыми в дивизионе B (и вернулись в элитный раунд). А в январе 2022 года завоевывали право выступить в финальной части чемпионата мира – 2022, который состоится в Лас-Вегасе.

— У нас нет конкретной задачи, но есть план выходить на каждую игру как на отдельный турнир, — заявил «Известиям» скип мужской сборной России Сергей Глухов. — Каждая игра для нас как финал, где надо выложиться на полную. С таким настроем мы не будем зависеть от наших ожиданий. Будем наслаждаться процессом. Тем более на чемпионате мира мы поняли, что способны конкурировать с любой сборной. А в январе у нас были хорошие спарринги с сильными европейскими сборными за право сыграть на ЧМ-2022. Так что мы в отличной форме.

Заветная бронза

Женская сборная России по хоккею еще ни разу не завоевывала медали Олимпийских игр. В 2018 году команда была в шаге от этого, но в матче за третье место уступила сборной Финляндии (2:3). Все привыкли к тому, что золотые медали разыгрывают Канада и США, но на чемпионате мира – 2019 финки преподнесли сюрприз — в полуфинале они обыграли канадок (4:2), а в финале чуть не оставили без золота сборную США (1:2). Сборная Суоми набирает силу, и это тревожный сигнал для нас — если раньше борьба за бронзу была реальна (трижды сборная России занимала третье место на ЧМ), то теперь будет очень сложно.

На групповом этапе нашей сборной предстоит сыграть в сильнейшей группе А со Швейцарией, Канадой, Финляндией и США. Все пять команд из этой, а также три команды из группы В (Швеция, Дания, Чехия, Китай, Япония) выйдут в четвертьфинал. Казалось бы, групповой этап не имеет большой роли, но занять место повыше важно, чтобы в плей-офф получить соперника послабее. Скорее всего, нашу команду в четвертьфинале ждет Швейцария — этот поединок и должен решить, побьются ли наши девушки за медали.

Лидеры в нашей сборной в последние годы неизменны: Ольга Шохина и Анна Сосина — в атаке, Нина Пирогова и Ангелина Гончаренко — в обороне. При этом в команде много совсем молодых игроков — сразу пять девушек не перешагнули 20-летний рубеж, а вратарю Дарье Гредзен — вообще всего 17 лет. Потенциал у этой сборной имеется, и предстоящая Олимпиада добавит молодым игрокам опыта. А учиться им есть у кого.

Женский турнир Олимпийских игр пройдет с 3 по 17 февраля.