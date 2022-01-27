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Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате

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Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил факт встречи политических советников «нормандской четверки» (РФ, Германия, Франция, Украина), а также ее конструктивный характер. Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

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«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — отметил глава государства.

В офисе президента Украины также подчеркнули, что во время переговоров в Париже подробно обсуждались разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Кроме того, в ходе встречи стороны отметили, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в понимании договоренностей.

«Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских соглашений считаем активизацию работы нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время», — добавили в пресс-службе украинского лидера.

Встреча политических советников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа.

Стороны переговорного процесса согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений нормандский формат в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

При этом Козак отметил, что прогресс в переговорах «почти нулевой». Он также добавил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Он уточнил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошло еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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