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Продажи премиальных авто с пробегом в России выросли на 17%

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Эксперты «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что продажи автомобилей с пробегом премиум-сегмента в России по итогам 2021 года выросли на 17%.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 27 января в редакцию «Известий», в рамках исследования рассматривались премиальные автомобили с пробегом в возрасте до 3-х лет. В частности, это автомобили брендов Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

По данным «Авито Авто», в рейтинге наиболее востребованных премиальных моделей с пробегом в возрасте до 3-х лет первое место занимает Mercedes-Benz E-класса. На втором месте находится BMW 5 серии, на третьей строчке — BMW X5. Замыкают пятерку лидеров кроссоверы BMW 3 серии и Lexus RX.

Отмечается, что в 2021 году на российском рынке премиальные автомобили в возрасте до 3-х лет с пробегом стоили в среднем 3 745 000 рублей, что на 29,6% больше, чем в 2020 году.

9 декабря сообщалось, что эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке.

Повышение цен на авторынке отметили как решающий фактор при изменении планов на покупку автомобиля 59% респондентов, 10% опрошенных назвали главной причиной отказа от покупки дефицит ряда новых моделей.

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