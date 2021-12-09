Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году

Эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 9 декабря в редакцию «Известий», повышение цен на авторынке отметили как решающий фактор при изменении планов на покупку автомобиля 59% респондентов, 10% опрошенных назвали главной причиной отказа от покупки дефицит ряда новых моделей.

Среди всех опрошенных 44% планировали покупку автомобиля в 2021 году. Более половины из них перенесли покупку из-за роста цен на рынке на более поздний срок (52%).

В числе других изменений планов — решение приобрести автомобиль с пробегом вместо нового: 13% опрошенных отметили, что в этом году сделали выбор в пользу транспортного средства с пробегом вместо нового. 12% опрошенных автовладельцев отметили, что были вынуждены выбрать автомобиль в более дешевой комплектации, чем хотели изначально.

10% респондентов решились на покупку изначально планируемого автомобиля и взяли для этого кредит. 19% опрошенных российских автовладельцев в итоге приобрели более дорогой автомобиль. Отечественную модель вместо иномарки приобрели 10% опрошенных.

Ничего не изменилось в планах на приобретение автомобиля у 5% респондентов. В Москве их доля составила 7%, в Санкт-Петербурге — 8%, в Нижнем Новгороде — 9%.

12 ноября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом за прошедшие 10 месяцев. Отмечается, что в некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным.