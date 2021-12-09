Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Общество
Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам
Общество
РФ в случае новой пандемии готова запустить производство вакцин за рубежом
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект
Общество
Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»
Авто
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
Мир
Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»
Мир
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Спорт
Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года

Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Авито Авто» провели опрос и выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке.

В светлое б/у: машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты
Почему рынок заимствований на подержанные авто будет расти

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 9 декабря в редакцию «Известий», повышение цен на авторынке отметили как решающий фактор при изменении планов на покупку автомобиля 59% респондентов, 10% опрошенных назвали главной причиной отказа от покупки дефицит ряда новых моделей.

Среди всех опрошенных 44% планировали покупку автомобиля в 2021 году. Более половины из них перенесли покупку из-за роста цен на рынке на более поздний срок (52%).

В числе других изменений планов — решение приобрести автомобиль с пробегом вместо нового: 13% опрошенных отметили, что в этом году сделали выбор в пользу транспортного средства с пробегом вместо нового. 12% опрошенных автовладельцев отметили, что были вынуждены выбрать автомобиль в более дешевой комплектации, чем хотели изначально.

10% респондентов решились на покупку изначально планируемого автомобиля и взяли для этого кредит. 19% опрошенных российских автовладельцев в итоге приобрели более дорогой автомобиль. Отечественную модель вместо иномарки приобрели 10% опрошенных.

Ничего не изменилось в планах на приобретение автомобиля у 5% респондентов. В Москве их доля составила 7%, в Санкт-Петербурге — 8%, в Нижнем Новгороде — 9%.

12 ноября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом за прошедшие 10 месяцев. Отмечается, что в некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021