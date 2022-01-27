Лавров: США согласовали свой ответ по гарантиям безопасности с Украиной и союзниками

США согласовали с Украиной и союзниками по НАТО свой ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом сообщил в четверг, 27 января, глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Сейчас изучаем ответ, который получили от американцев и который, как сам [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря [НАТО Йенса] Столтенберга», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ также указал, что оба документа Москва рассматривает «в комплексе», пишет «Газета.Ru».

Накануне посол США Джон Салливан передал письменные ответы Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

В тот же день Лавров сообщил, что Россия примет ответные меры, если не получит конструктивный ответ на предложения о гарантиях безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.