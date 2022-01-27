Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин посетил в четверг, 27 января, Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, для того чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда — жертв блокады.

Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Скульптура скорбящей женщины обращена лицом к братским захоронениям, добавляет «Газета.Ru».

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.

В сентябре 2021 года Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Выплаты было предложено провести в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, по которой снабжался Ленинград в годы войны.

Глава государства подчеркивал, что поддержка блокадников — это «священный нравственный долг». Он также указывал на недопустимость высказываний о том, что СССР надо было сдать Ленинград немецким захватчикам.