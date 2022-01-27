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В Кремле согласились с позицией Козака по «почти нулевому» результату встречи «нормандской четверки»

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Никто не ожидал прорывных действий от переговоров «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщил в четверг, 27 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

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Таким образом он прокомментировал заявление главы российской делегации Дмитрия Козака о том, что прогресс в переговорах «почти нулевой». Он также добавил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Козак уточнил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.

«Наверное, весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер. Хотя это достаточно парадоксальная вещь. Дело в том, что формулировки этого текста, они не витиеватые. Они предельно конкретные, понятные и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения», — отметил Песков.

По его словам, еще предстоит проанализировать, почему несколько участников минского процесса имеют «разное понимание предельно понятных и четких формулировок». Однако, как добавил представитель Кремля, «нет худа без добра».

Встреча политических советников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа.

Стороны переговорного процесса согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений нормандский формат в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошло еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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