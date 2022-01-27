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Землетрясение магнитудой более трех баллов произошло на юге Сахалина

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Землетрясение магнитудой 3,1 произошло 27 января в Анивском районе на юге Сахалина. Об этом в четверг сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

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«Землетрясение магнитудой 3,1 зарегистрировано в четверг в 16:59 местного времени (08:59 мск), эпицентр располагался в 7 км восточнее села Ясноморское Анивского района на глубине 18 км», — говорится в сообщении.

По информации специалистов, жители населенных пунктов не обращались в спецслужбы. Сахалинцы сейсмособытие не ощутили.

21 января землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане. Толчки ощущались жителями города Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

В тот же день около Южных Курил в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр толчка располагался в 80 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Глубина очага составила 58 км.

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