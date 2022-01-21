В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 в пятницу, 21 января, произошло в Дагестане. Толчки ощущались жителями города Каспийска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 (18:08 мск) произошло сейсмособытие магнитудой 4,9, класс 10», — отмечается в заявлении.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее в этот день около Южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр толчка располагался в 80 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Глубина очага составила 58 км