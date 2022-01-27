Корабли всех флотов России соберутся на учения в Средиземном море

В Средиземном море соберутся корабли всех флотов России, чтобы провести крупнейшие за последние годы учения. В них примут участие почти два десятка «Вымпелов» — в их числе два крейсера, фрегаты, большие противолодочные корабли. Активно будет задействована и авиация. Параллельно маневры начались в акватории Черного моря. К ним привлекут сразу два десятка кораблей и судов.

Учения флотов в Средиземном и Черном морях свяжут единым замыслом. План маневров уже утвержден, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России. Помимо ударных и противолодочных задач отработают также спасение людей на море и оказание помощи терпящим бедствие кораблям.

Сосредоточение кораблей в Средиземном море должно завершиться в конце января – начале февраля. Правда, источники отказались ответить на вопрос, примут ли участие в средиземноморских учениях российские самолеты с авиабазы Хмеймим. Не стали они раскрывать и планы по развертыванию в Сирии в рамках учений групп дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

Объединенный отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов уже отмечен у побережья Португалии, но пока не прошел Гибралтарский пролив. Кроме пяти единиц больших десантных кораблей (БДК) проекта 775 впервые в таком дальнем походе оказался «Петр Моргунов» проекта 11711, принятый в состав флота чуть больше года назад.

Также в Средиземное море выдвинулись ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и буксир СБ-406 Северного флота, а также отряд Тихоокеанского флота во главе со своим флагманом — крейсером «Варяг».

«Фактически это элемент больших маневров, которые сейчас проходят на разных театрах с участием крупных сил флота. Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряженной военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твердости нашей позиции и силы», — рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Цель маневров — показать возможности России в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, считает эксперт. У РФ есть интересы в Ливии, Сирии, кроме того, тесное партнерство с рядом государств. Важно продемонстрировать, что возможности отечественного флота позволяют обеспечивать присутствие и влияние на ситуацию в любой стране региона.

«Это важно для наших партнеров, которые могут на нас опираться в своей политике, и это важно для продвижения нашего авторитета», — отметил Василий Кашин.

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Сводное плавание: для чего корабли всех флотов РФ соберутся в Средиземноморье