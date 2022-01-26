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Военные РФ предупредили о риске провокаций со стороны радикалов в Сирии

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В сирийском Заевфратье существует высокий риск провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий, со стороны радикальных группировок. Об этом в среду, 26 января, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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По его словам, обстановка в этом регионе Сирии продолжает оставаться напряженной

«В складывающейся ситуации возникает высокий риск проведения радикальными формированиями провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий», — отметил он.

Журавлев также уточнил, что Служба безопасности так называемой «автономной администрации севера и востока Сирии» проводит массовые задержания мужчин в ряде населенных пунктов, в том числе Джиср эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-Тамр, Камышлия в провинции Хасеке, а также в городе Ракка.

Кроме того, замруководителя ЦПВС проинформировал, что за сутки в Заевфратье было зафиксировано четыре теракта, в том числе два в провинции Хасеке, и два в провинции Ракка. Погибли не менее четырех членов курдских формирований и два мирных жителя.

Ранее, 23 января, Журавлев сообщил о двух обстрелах в провинциях Идлиб и Алеппо боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ). В результате ранены трое сирийских военных.

Днем ранее один сирийский военнослужащий был ранен в районе населенного пункта Басратун в Алеппо, где террористы из района Текад совершили артиллерийский обстрел.

Кроме того, один военный был ранен в результате снайперского обстрела террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель в Идлибе, еще один военный Сирии ранен в районе населенного пункта Эль-Фататуат также в Идлибе.

18 января Журавлёв сообщал о планах террористов из идлибской зоны деэскалации провести теракты в портах Латакия и Тартус.

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