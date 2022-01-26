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Назван средний размер автокредита в России

Назван средний размер автокредита в России в декабре 2021 года
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В России средний размер автомобильного кредита в декабре 2021 года достиг 1,28 млн рублей, что на 28% больше, чем в декабре 2020-го. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Отмечается, что в декабре 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах был отмечен в Москве (1,90 млн рублей). На втором месте находится Московская область (1,55 млн рублей). Третье место занимает Санкт-Петербург (1,47 млн рублей).

В топ-5 также вошли Краснодарский край (1,39 млн рублей) и Ленинградская область (1,34 млн рублей).

20 января стало известно, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в январе 2022 года составила 1 млн 049 тыс. рублей.

По данным аналитиков агентства «Автостат», рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет инфляции, а также нехватки новых машин у дилеров. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом.

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